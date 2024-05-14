Тревел-блогер Ансталь назвала Кубу и Турцию самыми выгодными направлениями в июне | 360°

14 мая 2024, 13:15
Тревел-блогер Ансталь назвала Кубу и Турцию самыми выгодными направлениями в июне
Выгоднее всего в июне из заграничных поездок обойдутся Куба и Турция. Об этом News.ru рассказала тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.
По ее словам, сейчас можно относительно недорого купить туры в Турцию и на Кубу. Также выгодные цены — на отпуск в Таиланде, правда, там сейчас очень влажно и начинается сезон дождей.
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«Также Египет является оптимальным направлением для первого летнего месяца», — отметила Ансталь.
Как добавил сайт KP.RU, из российских направлений стоит рассмотреть Алтай и Калинград, а также Сочи и Туапсе.
Туризм
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