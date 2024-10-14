СК возбудил дело после гибели двух человек в ДТП с автобусами в Татарстане

Два человека стали жертвами ДТП с участием пассажирских автобусов КамАЗ и Yutong. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело, сообщает inkazan.ru со ссылкой на представителей ведомства.

Известно, что транспортные средства столкнулись 11 октября на 1100-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Предварительно, водитель одного из автобусов нарушил правила и не уступил дорогу другому автомобилю.

Республиканская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования. Сейчас стражи порядка выясняют все детали смертельной аварии.