СК возбудил дело после гибели двух человек в ДТП с автобусами в Татарстане

Два человека стали жертвами ДТП с участием пассажирских автобусов КамАЗ и Yutong. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело, сообщает inkazan.ru со ссылкой на представителей ведомства.
Известно, что транспортные средства столкнулись 11 октября на 1100-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Предварительно, водитель одного из автобусов нарушил правила и не уступил дорогу другому автомобилю.
Республиканская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования. Сейчас стражи порядка выясняют все детали смертельной аварии.
Главстройнадзор Подмосковья провел проверку готовности дома в ЖК «Южная Битца»
Глава Чехова Михаил Собакин принял участие в молебне о Победе
«Гроза НАТО». Российский «Искандер» признали одним из мощнейших в мире
Украинский депутат призвал как можно скорее завершить конфликт
Капремонт воздушной линии «Голутвин – Рубин» завершили в Подмосковье
Утечку в системе отопления ликвидировали на улице Гагарина в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте