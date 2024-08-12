Сервис «Купибилет»: подорожание билетов из Анапы в Москву в начале августа связано с уровнем комфорта

Увеличение цен на авиа- и ж/д билеты из Анапы в Москву в период с 29 июля по 4 августа связано с тем, что они относятся к люкс-категории, которая отличается повышенным уровнем комфорта и сервиса. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу сервиса «Купибилет».

Так, в этот период цены выросли на 47% — некоторым пассажирам предлагали билеты за 70 тысяч рублей.

«Однако на данный момент ситуация стабилизировалась. Сейчас средняя стоимость билета из Анапы в Москву составляет 5287 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

Туристы спокойно могут купить билеты по доступным ценам, добавили специалисты.