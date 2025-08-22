S7 Airlines объявила о возвращении прямых рейсов из Москвы в Дубай

После летнего перерыва авиакомпания S7 Airlines вновь запускает прямые перелеты из российской столицы в Дубай. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на данные организации.

С 22 сентября пассажиры смогут улететь из аэропорта Домодедово в международный аэропорт Аль-Мактум три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. С 27 октября рейсы станут ежедневными, что предоставит больше возможностей для поездок в ОАЭ. Перелеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Airbus A320.