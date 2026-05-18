РСТ: внутренний туризм набирает популярность в России

Внутренний туризм становится все более привлекательным для россиян. Благодаря развитой инфраструктуре и множеству культурно-исторических мест, отдых в пределах страны предлагает широкие возможности для путешествий. Об этом рассказал ИА НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

По словам эксперта, в российских регионах активно развивается туристическая инфраструктура.

«В России колоссальное разнообразие культурно-познавательных и исторических маршрутов. Это разнообразие позволяет формировать несколько выездов в течение летнего сезона», — отметил он.

По мнению Мохова, внутренний туризм предлагает больше возможностей, чем зарубежные поездки. Летом по России можно путешествовать несколько раз, планируя выезды в ближайшие культурно-исторические места, круизы или отдых на море.

Кроме того, путешествия по России легче планировать, в том числе на личном автомобиле. Сейчас активно развиваются средства размещения — кемпинги, глэмпинги и малые базы отдыха.