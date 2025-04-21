РСТ: отели Анапы начали снижать цены до 50% из-за последствий разлива мазута

Отели Анапы начали снижать цены вплоть до 50% из-за серьезных последствий разлива мазута, заявил глава РСТ Илья Уманский в беседе с ИА НСН .

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, курортный сезон не сможет начаться вовремя в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за загрязнения прибрежных зон. Санитарным нормам не отвечает сразу 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка.

По данным ИА НСН, из-за разлива мазута предпринимателям приходится искать пути решения проблемы. Отельеры предлагают значительные скидки, пытаясь привлечь туристов несмотря на закрытие популярных морских зон отдыха. Некоторые гостиницы решили вообще не открываться в предстоящем сезоне, так как их бизнес-модель базировалась исключительно на посещении моря.

Рынок гостиничного бизнеса Анапы переживает сложный этап адаптации к новым условиям, вызванным природоохранительными ограничениями и проблемами экологии, добавило ИА НСН.