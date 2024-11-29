РСТ: отдых для пары на горнолыжном курорте обойдется примерно в 80 тысяч рублей

Представители Российского союза туриндустрии рассказали, на какую сумму ориентироваться россиянам, желающим провести время на горнолыжном курорте. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на данные организации.
В нынешнем сезоне такой отдых обойдется паре примерно в 80 тысяч рублей. Речь идет о пятидневном пребывании в горах с вылетом из столицы в непиковые дни.
Стоимость зависит и от самого курорта. Так, путешествие в Красную Поляну будет дороже, чем поездка в Приэльбрусье. Представители РСТ также обратили внимание на увеличение цены на отели. Наблюдается подъем на 16-17% по сравнению с прошлым годом.
Патриотический урок провели для учеников школы в Лосино-Петровском
Командование сирийской армии перебросило подкрепление в Алеппо и Идлиб
Еще 20 водоемов расчистят в Подмосковье в 2025 году
Взрыв газа произошел в Ингушетии, погиб один человек
МИД назвал провокацией планы Запада разместить контингенты на Украине
Бесплатный каток с искусственным льдом открыли на улице Панфилова в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте