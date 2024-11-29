РСТ: отдых для пары на горнолыжном курорте обойдется примерно в 80 тысяч рублей

Представители Российского союза туриндустрии рассказали, на какую сумму ориентироваться россиянам, желающим провести время на горнолыжном курорте. Об этом сообщило « АБН24 » со ссылкой на данные организации.

В нынешнем сезоне такой отдых обойдется паре примерно в 80 тысяч рублей. Речь идет о пятидневном пребывании в горах с вылетом из столицы в непиковые дни.

Стоимость зависит и от самого курорта. Так, путешествие в Красную Поляну будет дороже, чем поездка в Приэльбрусье. Представители РСТ также обратили внимание на увеличение цены на отели. Наблюдается подъем на 16-17% по сравнению с прошлым годом.