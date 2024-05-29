Рост популярности автотуризма отметили в Нижегородской области

Удачное расположение Нижегородской области между двумя старейшими городами — Москвой и Казанью — позволяет региону развивать различные виды туризма, в том числе автотуризм. Этот вид отдыха все больше набирает обороты среди жителей региона, написал сайт pravda-nn.ru .

Как рассказали в региональном министерстве туризма и промыслов, здесь есть все для комфортного автопутешествия: качественные дороги, гостиницы, отели и хостелы, кафе и рестораны. Главная беда заключается в отсутствии автокемпингов.

Власти региона обещали путешественникам создать такие площадки еще в 2022 году. Глава нижегородского минимущества Сергей Баринов заверил, что автокемпинг все же появится на Гребном канале в районе Красной Слободы.

Сейчас в регионе ведется активная работа по развитию придорожного сервиса на магистралях. В планах — создать сеть многофункциональных зон, куда войдут автозаправки, станции технического обслуживания, парковки, мотели, кросс-доки и кемпстоянки.