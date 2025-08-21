PR-директор Tez Tour Богачева назвала Мальдивы и Таиланд самыми популярными направлениями для отдыха зимой

PR-директор Tez Tour Жанна Богачева сообщила ИА НСН , что в этом зимнем сезоне среди направлений для отдыха у россиян будут популярны Мальдивы, Таиланд и Вьетнам. Среди экзотических новинок выделила Саудовскую Аравию и Венесуэлу.

Специалист обратила внимание на идеальные погодные условия на Мальдивах с ноября по апрель: комфортная температура воздуха (+28...+30 градусов), минимум осадков и низкая влажность. Дополнительно Богачева выделила высокий сервис и безопасность островов, исключающая присутствие опасных для туристов насекомых и животных. Стоимость тура на Мальдивы составляет от 128 671 рублей за семь ночей на одного человека.

Таиланд тоже пользуется большим спросом, опережая прошлогодний показатель на 12%. Минимальная цена недельного отдыха здесь начинается от 62 638 рублей на человека.