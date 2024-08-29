«Петроград»: Сочи возглавил рейтинг всех одиночных бронирований в августе
Аналитики во время исследования выяснили, какие российские города чаще всего выбирают для путешествий одиночные туристы. Результатами поделилось издание «Петроград».
Так, на первом месте оказался Сочи, набрав 22% от всех одиночных бронирований. Второе место с результатом 11% набрала Анапа, а третье с 7% — Санкт-Петербург.
По данным туристических агентов, средняя стоимость ночи в Петербурге обходится одиночным путешественникам в 4158 рублей.
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