«Петроград»: Сочи возглавил рейтинг всех одиночных бронирований в августе

Аналитики во время исследования выяснили, какие российские города чаще всего выбирают для путешествий одиночные туристы. Результатами поделилось издание «Петроград».

Так, на первом месте оказался Сочи, набрав 22% от всех одиночных бронирований. Второе место с результатом 11% набрала Анапа, а третье с 7% — Санкт-Петербург.

По данным туристических агентов, средняя стоимость ночи в Петербурге обходится одиночным путешественникам в 4158 рублей.

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