«Отелло»: Байкал и Алтай попали в топ направлений для спонтанных поездок по России

Сервис бронирования «Отелло» провел исследование, согласно которому большинство россиян (89%) любят отправляться в спонтанные поездки по России. Об этом сообщила Lenta.ru .

Опрос показал, что 40% участников путешествуют по разным регионам страны, 28% выбирают соседние области, 25% остаются в своем регионе, а 7% предпочитают короткие выезды на природу недалеко от дома.

В числе самых желанных мест для спонтанных поездок по России лидируют Байкал, Алтай, Сочи, Карелия, Кавказ, Калининград, Казань и Дальний Восток, добавил infox.ru.