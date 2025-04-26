Отельер Колесников спрогнозировал рост цен на гостиницы в районе 15-20%

Цены на места размещения в курортных зонах России в 2025-м вырастут на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, причинами повышения станут инфляция и нехватка персонала в сфере гостиничного бизнеса. Большинство должностей в гостиницах считаются непрестижными, поэтому бизнес должен предлагать конкурентоспособные зарплаты, пояснил Колесников.

«Недоступность части пляжей на побережье Черного моря приведет к перераспределению туристических потоков», — добавил специалист.

Он отметил, что ожидается увеличение числа гостей в отелях Крыма и Калининградской области. Новые маршруты, включая железнодорожное сообщение с Абхазией и возможные прямые перелеты в Сухуми, предоставят дополнительные возможности для путешествий.