Отельер Бирсин напомнил, что многие отели предлагают бесплатное посещение сауны

Часто в гостиницах можно получить больше бесплатных услуг, чем кажется на первый взгляд. Подробнее рассказал отельер Артур Бирсин в беседе с Life.ru .

По его словам, интернет в отеле обычно бесплатный и доступен не только в номерах, но и в общественных зонах. Кроме того, на стойке регистрации можно попросить зарядные устройства и переходники.

«Ресторан отеля — это не только утренний шведский стол. Многие отели предлагают дегустации местных вин, мастер-классы по кулинарии или консультации шеф-повара», — добавил Бирсин.

Специалист обратил внимание на заботу о здоровье. Так, некоторые гостевые дома предлагают бесплатное посещение сауны или хамама. Зачастую для постояльцев организуют занятия йогой или аквааэробикой. Администрация также может рассказать о бесплатных музеях и фестивалях в месте пребывания.