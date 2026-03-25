«Островок»: Геленджик стал лидером по росту спроса на отдых в майские праздники

В период с 1 по 11 мая 2026 года 73% бронирований приходится на российские направления. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Островок».

Среди популярных направлений для путешествий на майские праздники лидируют города, подходящие для экскурсионного отдыха, мегаполисы, а также курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод.

«Наибольший рост интереса показал Геленджик — число бронирований здесь увеличилось на 34% относительно аналогичного периода в прошлом году», — отметили аналитики.

В топ-10 самых популярных направлений на майские праздники 2026 года вошли Санкт-Петербург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Кисловодск и Зеленоградск.