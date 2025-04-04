Организатор путешествий Хисамова: групповые туры помогают сэкономить на экскурсиях и питании

Поездки в группах позволяют сэкономить благодаря скидкам на экскурсии, питание и трансфер. Об этом рассказала организатор авторских поездок Альбина Хисамова в интервью «Известиям» .

Как отметила специалист, туристам часто предоставляется переводчик, а организационные моменты берет на себя компания. Плюсы также включают встречи с единомышленниками и доступ к ключевым залам музеев.

Гидам предоставляются права приоритетного прохода, а билеты приобретаются заранее. Однако путешественникам приходится следовать общему расписанию, кроме того, изменить составленный маршрут невозможно, добавила Хисамова.