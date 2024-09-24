OneTwoTrip: Стамбул стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов

Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали о туристических предпочтениях россиян. Так, за год доля бронирований зарубежных отелей выросла на четверть, сообщила « Газета.ru ».

Самым популярным городом оказался турецкий Стамбул, где отдыхали 9,5% путешественников. Следом идут Дубай (4%), Минск (3,8%), Тбилиси (3,1%), Ереван (3%), Алматы (2,3%).

Популярностью у граждан РФ пользуются и азиатские направления. В сентябре Сеул посетили в три раза больше россиян.