OneTwoTrip: Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для отдыха в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили бронирования в российских отелях и выяснили, какие города популярны для отдыха в августе. По результатам исследования, предоставленным RT , лидером стал Санкт-Петербург.

Так, на Северную столицу приходится 15,4% отельных заказов августа, что на 15% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что Москва занимает второе место с 10,6% отдыхающих, а Адлер — третье с 6,5%. При этом интерес к Москве и Адлеру за год снизился на 10 и 20% соответственно.

Также в список популярных городов вошли Калининград (3,8%), Казань (3,2%), Владивосток (2,5%), Сочи (2,4%), Нижний Новгород (2,3%), Эсто-Садок (2,1%) и Геленджик (1,7%).

Интерес к Калининграду значительно вырос — там оформлено на 30% больше заказов.

Согласно исследованию, более четверти россиян планируют августовский отпуск с детьми: в 26,3% заказов указаны дети. Представители сервиса отметили, что путешественники чаще всего выбирают отели с завтраками (41%). Двух- и трехразовое питание в этом году менее популярно — его выбирают в 1,2% случаев.