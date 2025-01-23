OneTwoTrip: самым бюджетным городом для отдыха на 23 Февраля станут Ессентуки

Праздничные дни после Нового года предоставляют отличную возможность для путешествий и отдыха. Сервис OneTwoTrip составил список бюджетных направлений в России, сообщил Life .

В выходные, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества, одним из самых выгодных вариантов станет поездка в Ессентуки, где средняя цена за проживание составляет около 2000 рублей за ночь. Немногим дороже обойдутся путешествия в Геленджик (около 2300 рублей) и Махачкалу (примерно 2500 рублей).

Если говорить о празднике 8 Марта, то самыми доступными станут Сочи (2000 рублей за ночь), Краснодар (2300 рублей) и Новосибирск (2500 рублей). Среди других бюджетных вариантов — Коломна (2800 рублей), Санкт-Петербург (3000 рублей), Москва (3300 рублей).