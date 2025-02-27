OneTwoTrip: россияне этой зимой чаще всего отдыхали в Стамбуле и Дубае

Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили бронирования отелей на зиму 2025 года и составили рейтинг популярных направлений среди россиян. С результатами исследования ознакомился сайт RT .

Так, лидером внутри страны стала Москва (27,3% бронирований), за ней следуют Санкт-Петербург (13,8%) и Сочи (7,7%). За год популярность Москвы и Петербурга снизилась на 8% и 11% соответственно, а Сочи потерял 17,2%.

Среди зарубежных городов наибольшим спросом пользовался Стамбул (6,9% бронирований), хотя его популярность упала на 29%. Далее идут Дубай (6,5%) и Бангкок (3,7%). В этом году россияне активнее выбирали ОАЭ (+27%) и Таиланд (+8%).