Краснодарский край стал самым популярным направлением для отдыха в России летом 2026 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса OneTwoTrip.

Регион увеличил долю в структуре заказов до 25,4%, а также продемонстрировал рост продолжительности поездок.

Второе место занял Санкт-Петербург с долей 17%. Несмотря на снижение показателя, интерес к направлению остается стабильным, а средняя продолжительность проживания увеличилась до 4,3 дня.

Замыкает тройку Калининградская область с долей 5,9%. Регион показал заметное падение в общем объеме заказов — на 24,7%, а срок пребывания здесь сократился до 4,3 дня против 4,4 дня в 2025 году.