OneTwoTrip: число бронирований отелей в Китае выросло на 25% после отмены виз для россиян

Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили данные по бронированию авиабилетов и отелей в Китае и выяснили, как изменились заказы после объявления об отмене виз для россиян. С результатами исследования ознакомился сайт RT .

Так, после новости о безвизовом въезде в Китай спрос на перелеты вырос: доля авиазаказов в сентябре увеличилась на 63%, а количество купленных авиабилетов — в 2,4 раза.

«В августе страна находилась на четвертом месте среди всех заграничных направлений с долей 5,6%, сейчас же Китай поднялся на вторую строчку рейтинга», — отметили аналитики.

Самым популярным городом стал Пекин: на столицу приходится 25,6% от всех бронирований. На втором месте Шанхай с долей 20,4%. Третье место занял Гуанчжоу (13,4%). В пятерку лидеров также попали Санья, на которую пришлось 5,5% авиазаказов, и Харбин (5,3%). Кроме того, количество забронированных отелей в сентябре увеличилось на 25%.