OneTwoTrip: бюджетно провести новогодние каникулы можно в Пскове

Самым бюджетным путешествием по России на новогодние праздники станет поездка в Псков, если купить авиабилеты и забронировать отель в ближайшее время. Об этом сообщили«Известия» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.
Перелет в одну сторону обойдется в 4500 рублей, гостиницу в Пскове можно снять за 2500 рублей в сутки. Чуть дороже будет отдых в Карелии, суммарно за жилье и дорогу в период новогодних праздников придется отдать около 14 тысяч рублей. За 12500 рублей можно провести каникулы в Ярославле.
Отмечается, что в рейтинг недорогих направлений на Новый год также вошли Москва, Архангельск, Великий Устюг, Санкт-Петербург.
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