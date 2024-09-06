OneTwoTrip: бюджетно провести новогодние каникулы можно в Пскове

Самым бюджетным путешествием по России на новогодние праздники станет поездка в Псков, если купить авиабилеты и забронировать отель в ближайшее время. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Перелет в одну сторону обойдется в 4500 рублей, гостиницу в Пскове можно снять за 2500 рублей в сутки. Чуть дороже будет отдых в Карелии, суммарно за жилье и дорогу в период новогодних праздников придется отдать около 14 тысяч рублей. За 12500 рублей можно провести каникулы в Ярославле.

Отмечается, что в рейтинг недорогих направлений на Новый год также вошли Москва, Архангельск, Великий Устюг, Санкт-Петербург.