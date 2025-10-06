МВД опровергло сообщения об отказах в выезде из-за дефектов в загранпаспортах

Информация об отказах россиянам в выезде за границу из-за дефектов в загранпаспортах не соответствует действительности. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она заявила, что отказать в выезде из-за текста на графах «гражданство», «дата выдачи» и «пол», а не под ними не имеют права. Кроме того, в МВД не регистрировали жалоб на подобное.

Вместе с тем Волк рекомендовала быть внимательнее при получении загранпаспорта и тщательно проверять, что в нем написано.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник и юрист Дмитрий Кваша рассказали, что делать отдыхающим, если их не выпускают за границу, ссылаясь на ошибки в документе.