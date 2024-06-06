MK.Ru: российские автотуристы посоветовали оформлять туристическую страховку
Перед путешествием на автомобиле туристам стоит заранее позаботиться о себе и оформить туристическую страховку. Такой совет дали российские автопутешественники в беседе с MK.Ru.
Подобная страховка покрывает сразу все возможные напасти на автотуриста. Среди них всевозможные травмы, компенсации на лечение и лекарства, поисково-спасательные операции.
Отмечается, что наиболее востребованы у российских автотуристов Казань, Северный Кавказ, Дагестан, Архангельская и Тверская области, Краснодарский край.
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