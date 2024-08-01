MK.RU: отдыхающие в Венесуэле россияне жалуются на сухой закон

Российские туристы, путешествующие в Венесуэлу, поделились своими неприятностями, связанными с отдыхом на островах. Многие отдыхающие выражают недовольство из-за введенного сухого закона, сообщил MK.RU.

По информации издания, автовладельцы на островах Коче и Маргарита, оказавшиеся в эпицентре беспорядков, заявляют о нехватке алкоголя в отелях, хоть этот напиток и входил в систему «все включено». Туристы также жалуются на ограничения на посещение местных заведений и перемещения после 18:00.

Дополнительно ситуация осложняется тем, что, несмотря на тревожные сообщения в Сети, туроператоры по-прежнему продолжают рекламировать поездки в Венесуэлу.

Российские дипломаты рекомендуют избегать Каракаса, где обстановка остается напряженной, однако сами острова не представляют угрозы для отдыхающих. В условиях последних событий туристы на островах недовольны ограничениями на алкоголь и передвижения, считая их необоснованными, так как на улице сохраняется спокойная обстановка и работают магазины и кафе.

Гиды уточняют, что данные ограничения были введены для обеспечения безопасности путешественников и предотвращения конфликтов, добавила Общественная Служба Новостей.

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