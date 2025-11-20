Министерство курортов Крыма сообщило о росте числа агротуристических предприятий
Количество агротуристических предприятий в Крыму выросло семикратно. Такое заявление сделал заместитель министра курортов и туризма региона Сергей Гулюк, сообщил «Крым 24».
По его словам, сегодня в списке агропромышленных туристических объектов числится 81 компания.
«И за последние годы их количество увеличилось в семи раз», — подчеркнул представитель ведомства.
Он также отметил, что популярность таких направлений среди туристов увеличилась в 10 раз.
