Поездки за границу стали менее доступны для россиян, однако туристы могут отлично отдохнуть в пределах своей страны. Life.ru подобрал оптимальные варианты для отпуска.
Так, можно рассмотреть путешествие в города Кавказских Минеральных Вод, расположенных в теплом климате и подходящих для оздоровления. Удобнее всего добраться туда самолетами, поездами или автобусами.
Дагестан порадует любителей экзотики жарким солнцем, величественными горами и Каспием. Чечня привлекает путешественников горными пейзажами, современными городами и древними крепостями. Еще одним интересным маршрутом станет поездка в Адыгею, которая известна своим мягким климатом и живописными озерами.
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