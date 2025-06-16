Поездки за границу стали менее доступны для россиян, однако туристы могут отлично отдохнуть в пределах своей страны. Life.ru подобрал оптимальные варианты для отпуска.

Так, можно рассмотреть путешествие в города Кавказских Минеральных Вод, расположенных в теплом климате и подходящих для оздоровления. Удобнее всего добраться туда самолетами, поездами или автобусами.

Дагестан порадует любителей экзотики жарким солнцем, величественными горами и Каспием. Чечня привлекает путешественников горными пейзажами, современными городами и древними крепостями. Еще одним интересным маршрутом станет поездка в Адыгею, которая известна своим мягким климатом и живописными озерами.