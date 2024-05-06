«Яндекс Путешествия»: в Архангельске и Вологде можно увидеть белые ночи | 360°

06 мая 2024, 12:48
«Яндекс Путешествия»: в Архангельске и Вологде можно увидеть белые ночи
Сервис «Яндекс Путешествия» перечислил российские города, в которых можно увидеть белые ночи. В список попали Сыктывкар, Мурманск и Петрозаводск, сообщила «Газета.ru».
Кроме того, данным явлением способны полюбоваться жители и гости Архангельска. Соответствующий период там длится с начала мая до середины июля.
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В Вологде разгар сезона начинается во второй половине июня. Примечательно, что в это время закаты сопровождаются невероятной гаммой цветов на небе.
Путешествия
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