«Яндекс Путешествия»: в Архангельске и Вологде можно увидеть белые ночи | 360°

Путешествия 06 мая 2024, 12:48 «Яндекс Путешествия»: в Архангельске и Вологде можно увидеть белые ночи

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Сервис «Яндекс Путешествия» перечислил российские города, в которых можно увидеть белые ночи. В список попали Сыктывкар, Мурманск и Петрозаводск, сообщила «Газета.ru».

Кроме того, данным явлением способны полюбоваться жители и гости Архангельска. Соответствующий период там длится с начала мая до середины июля.

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В Вологде разгар сезона начинается во второй половине июня. Примечательно, что в это время закаты сопровождаются невероятной гаммой цветов на небе.