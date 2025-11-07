«Яндекс Путешествия»: тапочки, шампуни и зубные щетки можно забирать из отеля
При проживании в отеле некоторые гости задумываются, можно ли забрать с собой какие-либо вещи. Оказывается, есть предметы, которые не возбраняется положить в свой чемодан, сообщил «7Дней.ru» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».
Прежде всего, речь идет о косметических средствах — шампунях, гелях для душа, мыле. В большинстве отелей они предоставляются в мини-баночках или диспенсерах, и такими емкостями гость вправе распоряжаться по своему усмотрению.
Также можно взять с собой одноразовые зубные щетки и пасту в небольших тюбиках. Разрешается забрать и тапочки — одноразовые или многоразовые, которые предоставляют большинство гостиниц. Кроме того, в номер обычно кладут расческу, бритвенный станок и швейный набор — их тоже можно оставить себе.