«Яндекс Путешествия»: тапочки, шампуни и зубные щетки можно забирать из отеля

При проживании в отеле некоторые гости задумываются, можно ли забрать с собой какие-либо вещи. Оказывается, есть предметы, которые не возбраняется положить в свой чемодан, сообщил « 7Дней.ru » со ссылкой на « Яндекс Путешествия ».

Прежде всего, речь идет о косметических средствах — шампунях, гелях для душа, мыле. В большинстве отелей они предоставляются в мини-баночках или диспенсерах, и такими емкостями гость вправе распоряжаться по своему усмотрению.

Также можно взять с собой одноразовые зубные щетки и пасту в небольших тюбиках. Разрешается забрать и тапочки — одноразовые или многоразовые, которые предоставляют большинство гостиниц. Кроме того, в номер обычно кладут расческу, бритвенный станок и швейный набор — их тоже можно оставить себе.