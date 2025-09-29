Яндекс Путешествия: стоимость проживания в глэмпингах и кемпингах Кубани упала на 4% за год

За год средняя стоимость проживания в глэмпингах и кемпингах Краснодарского края уменьшилась на 4%. Теперь ночь в таких местах размещения стоит в среднем 10 506 рублей. Об этом сообщил сайт «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Путешествий.

По информации аналитиков, стоимость зависит от местоположения объекта. На цену влияет не только расположение глэмпинга в горах или у моря, но и уровень спроса, сезонность, состояние транспортной инфраструктуры и перераспределение туристических потоков.

Конец марта и первая половина апреля отметились значительным ростом цен, что может быть связано с приближением майских праздников и увеличением раннего спроса. Самые низкие цены были зафиксированы в середине июня и в сентябре, когда основной туристический поток снижается.