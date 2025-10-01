Яндекс Путешествия: проживание в хостелах Владивостока начинается от 900 рублей

Санкт-Петербург впечатляет своими достопримечательностями: «Утром можно пройтись по Марсовому полю, заглянуть на линию Васильевского острова за чашкой кофе, днем — потеряться в залах Русского музея, вечером — пройти по Биржевому мосту и увидеть отражение города в воде». Проживание в Санкт-Петербурге — от 700 рублей за ночь в хостеле и от 1400 рублей за номер в гостинице. В среднем день в Петербурге обойдется примерно в 5000 рублей.

Владивосток привлекает своей уникальной атмосферой: «В центре можно гулять часами: старые особняки соседствуют с уличным стрит-артом, а квартал «Миллионка» хранит следы китайской истории XIX–XX веков». Проживание в хостелах начинается от 900 рублей, в отелях — от 1500 рублей. День во Владивостоке в среднем обойдется в 4000 рублей.