«Яндекс Путешествия» назвали Рыбинск и Мышкин местами для спокойного отдыха

Традиционные направления зимнего отдыха в России включают Москву, Санкт-Петербург и города «Золотого кольца». Однако существуют и другие города, известные своей исторической атмосферой и зимним очарованием. Сервис «Яндекс Путешествия» выделил некоторые из них, написали «Известия» .

Одним из таких мест является Рыбинск, расположенный в Ярославской области на пересечении рек Волги, Шексны и Черемухи. Этот город известен своей уникальной дореволюционной архитектурой, сохранившей элементы прошлых эпох.

Еще одним направлением для любителей исторического туризма является Мышкин — небольшой город в Ярославской области, который сохранил атмосферу купеческого прошлого.

Здесь находится уникальный музей мыши, а также Мышкины палаты. Добраться до Мышкина можно на автомобиле или автобусе. От железнодорожной станции Волга нужно пересесть на общественный транспорт. Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в Мышкине составляет 3300 рублей.