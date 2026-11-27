На российских горнолыжных курортах появились предложения с бесплатными ски-пассами и дополнительными услугами. Об этом сообщили 360.ru в Российском союзе туриндустрии.

«В этом году горнолыжные комплексы активно развивают систему раннего бронирования и предлагают многодневные абонементы», — отметили эксперты организации.

Так, в Шерегеше ски-пасс на день в секторе Е обойдется в 3,1 тысячи рублей для взрослого и 2,4 тысячи для ребенка. Абонемент на подъемники нескольких операторов стоит 4,6 тысячи.

«Роза Хутор» предлагает детям до 13 лет бесплатное проживание, питание, прокат снаряжения, занятие с инструктором и пользование подъемниками.

В «Красной Поляне» в девяти отелях и апартаментах по тарифу «Гора включена» туристам доступны бесплатная парковка и ски-пасс или прогулочный билет на канатную дорогу.

На некоторых горнолыжных курортах России уже можно опробовать трассы. Часть откроется в ближайшие дни.