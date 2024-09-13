Глава Ленобласти Дрозденко сообщил о появлении новой экотропы в Кировском районе

Новый экологический маршрут появился в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщил « Онлайн47 » со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Дрозденко.

Путешественники получили возможность полюбоваться пейзажами и красотой реки Лавы, которая относится к памятникам природы.

Экотропа предполагает прогулку по рельефным уступам берегов, каменному мостику и участку со старинным мощением. Для туристов также предусмотрены места для отдыха, добавил «Петроград».