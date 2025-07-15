Глава Кубани Кондратьев сообщил, что местные винодельни ожидают принять около миллиона туристов

Краснодарский край становится популярным направлением винного туризма. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью сайту Life сообщил, что за последние годы число посетителей местных виноделен удвоилось, а летом ожидается прием около миллиона путешественников.
По словам главы Кубани, винодельческие хозяйства стремительно развиваются, предлагая гостям рестораны, зоны отдыха и экскурсионные маршруты. Благодаря этому удается расширить туристический сезон и привлечь отдыхающих даже в межсезонье.
Винные туры постепенно становятся визитной карточкой Краснодарского края наряду с пляжным отдыхом, подчеркнул Кондратьев.
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