Глава Кубани Кондратьев сообщил, что местные винодельни ожидают принять около миллиона туристов

Краснодарский край становится популярным направлением винного туризма. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в интервью сайту Life сообщил, что за последние годы число посетителей местных виноделен удвоилось, а летом ожидается прием около миллиона путешественников.

По словам главы Кубани, винодельческие хозяйства стремительно развиваются, предлагая гостям рестораны, зоны отдыха и экскурсионные маршруты. Благодаря этому удается расширить туристический сезон и привлечь отдыхающих даже в межсезонье.

Винные туры постепенно становятся визитной карточкой Краснодарского края наряду с пляжным отдыхом, подчеркнул Кондратьев.