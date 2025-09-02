Глава АТР Мкртчян заявил, что безвизовый режим увеличит турпоток россиян в Китай на 30%

С 15 сентября текущего года Китай введет безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом на срок до 30 дней. Эта долгожданная мера может привести к росту турпотока в Китай на 30%. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с ИА НСН .

Как отметил специалист, сейчас получение визы в Китай — сложный и дорогостоящий процесс. Стоимость визы через посредника составляет около 17 тысяч рублей, что отпугивает многих россиян.

Ранее уже был эксперимент с безвизовым режимом на острове Хайнань, который принимает много россиян. Мкртчян добавил, что ожидается рост турпотока на 30%. Предварительно, значительный прирост на новогодние даты будет по всем китайским направлениям — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.