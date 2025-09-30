Глава АТОР Мурадян рекомендовал уже сейчас покупать валюту для путешествий в зимний сезон

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян представил прогноз на текущий осенне-зимний сезон в сфере выездного туризма. Эксперт проанализировал, как курс рубля и авиационные ограничения влияют на стоимость путешествий, сообщил сайт «ФедералПресс» .

Мурадян отметил, что обычно в конце года рубль ослабевает. В нынешних условиях эту тенденцию могут усилить отмена репатриации валютной выручки, налоговые периоды и необходимость пополнения бюджета.

«Туристам, планирующим поездки, рекомендуется обратить на это внимание и покупать валюту под поездки уже сейчас», — посоветовал специалист.

Эксперт также добавил, что резкого снижения цен на туры в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока ждать не стоит. По словам Мурадяна, туроператоры выходят на зимний сезон с осторожностью в планах по продажам, поэтому демпинговой конкуренции на этих направлениях не будет.