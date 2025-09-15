Глава АТОР Мурадян рассказал о росте спроса на туры в Китай после введения безвизового режима

К 2025 концу года число российских туристов, посетивших Китай, может вырасти в два раза и достигнуть 1–1,2 миллиона. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с ИА НСН .

Эксперт напомнил, что с 15 сентября россияне могут посещать Китай с обычным загранпаспортом без оформления визы сроком до 30 дней. На этом фоне, туроператоры фиксируют скачки спроса на туры в Китай, у некоторых рост составил 25%, а у кого-то — двукратный и даже трехкратный.

По словам Мурадяна, цены на туры в Китай начинаются от 120 тысяч рублей, в среднем — около 180 тысяч рублей за неделю на одного человека. Цены на билеты на ближайшие две недели выросли по сравнению с визовым периодом на 15–20%, но после ноябрьских праздников цена должна стабилизироваться, добавил специалист.