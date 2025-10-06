Глава «Арт-тур» Арутюнов предупредил, что ошибка в загранпаспорте может стать причиной сорванного отпуска

Россияне массово сталкиваются с проблемой, которая может сорвать их отпуск за границей. Из-за ошибки с наползанием текста в загранпаспорте туристов не выпускают за границу, особенно в Турцию, ОАЭ и Таиланд. Об этом рассказал ИА НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Специалист рекомендовал россиянам проверять все строчки загранпаспортов сразу при получении. Это поможет избежать проблем при выезде за границу.

Ошибка чаще встречалась в пятилетних паспортах. Если россияне обнаружили ошибки позже, им следует жаловаться в организацию, которая ответственна за выдачу паспортов. В некоторых случаях органы внутренних дел могут компенсировать стоимость пропавшего перелета, если людей не пустили на рейс из-за паспорта.