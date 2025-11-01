Генконсул Владимиров сообщил, что в ОАЭ насчитывается около 150 тысяч граждан России

ОАЭ стали одним из мест в мире, где проживает значительное число россиян. Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и северных эмиратах Максим Владимиров сообщил, что в Объединенных Арабских Эмиратах насчитывается около 150 тысяч граждан России. Об этом написал KP.RU .

Ранее о таких цифрах заявляли только США, Израиль и ФРГ.

Владимиров отметил, что основными факторами, привлекающими людей в ОАЭ, являются развитая инфраструктура, прозрачная налоговая система, безопасность, продвинутые финансовые инструменты и выгодное транспортное расположение.

Дипломат подчеркнул важность интеллектуального и человеческого капитала России, а также отметил необходимость создания внутри страны комфортных условий для привлечения талантов: «Наша фундаментальная наука, наша культура, наш творческий потенциал — вот наше богатство. Задача, как и в ОАЭ, — не просто это продавать, а создавать внутри страны такие же точки сборки будущего: комфортные города, передовые технологические кластеры, привлекательные условия для того, чтобы таланты не уезжали, а приезжали к нам».