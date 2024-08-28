Гендиректор «Арт-тур» Арутюнов: Таиланд стал модным благодаря сервису и люксовым отелям

Все больше россиян в качестве отдыха выбирают курорты Таиланда. Страна стала популярной благодаря отличному сервису и люксовым отелям. Об этом ИА НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт назвал Таиланд неким хабом юго-восточной Азии. Особенно часто ее посещают в зимнее время из-за наличия прямого авиасообщения с Россией.

«С сентября у нас полетят прямые рейсы на Бали, обычно туда летают через Таиланд как раз. Также через Таиланд ездят в Лаос, Камбоджу, Сингапур, Малайзию», — сказал Арутюнов.

Таиланд, по словам эксперта, популярен не только среди россиян, но и среди китайцев и австралийцев. В эту страну гораздо выгоднее лететь на долгий срок, добавил он.