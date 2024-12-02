Эксперт «СберСтрахования» Кошелева: планирование бюджета поможет избежать лишних трат в отпуске

Планировать бюджет отпуска или деловой поездки следует заранее. Это поможет минимизировать вероятность неожиданных трат. Таким мнением поделилась директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева в беседе с «Известиями» .

Она посоветовала рассчитать расходы на жилье, питание, транспорт, экскурсии и мелкие покупки. В этот перечень так же следует включить резерв на непредвиденные траты.

В некоторых странах действует туристический сбор за проживание в гостиничных комплексах, как правило, он не включается в первичную стоимость жилья. Позаботиться об этих нюансах следует заранее, подчеркнула специалист.