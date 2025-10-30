Эксперт Прасов назвал Геленджик и Сочи самыми популярными направлениями на ноябрьские праздники

Многие туристы в ноябрьские праздники выберут места с теплым климатом. Если речь идет о коротком отдыхе, то вероятными направлениями станут Сочи, Геленджик и Кавказские Минеральные Воды. Об этом заявил вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в интервью радио Sputnik .

«Я думаю, что многие предпочтут южные регионы и будут ориентироваться на прогноз погоды, потому что все-таки праздники не очень длинные», — пояснил эксперт.

Прасов добавил, что в такие короткие поездки, называемые сити-брейками, люди обычно приезжают либо в город, либо на природу, и погода в этом случае имеет большое значение.