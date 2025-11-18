Эксперт по финансам Баранова предложила проживание в гостевых домах как способ экономии на отдыхе

Финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова поделилась с NEWS.ru лайфхаком, который поможет сэкономить на проживании во время отпуска.

Специалист рекомендовала рассмотреть вариант размещения в апартаментах или гостевых домах. По ее словам, сейчас легко найти апартаменты с высоким уровнем сервиса, который сравним с отельным.

«Все зависит от ваших приоритетов. Если у вас богатая программа в самой стране, которую вы сами составили, то это тоже вариант экономии, и вы сможете сэкономить на проживании», — отметила эксперт.

Баранова подчеркнула, что такой способ особенно подойдет многодетным семьям, поскольку позволит существенно сэкономить и обеспечит комфорт для всех членов семьи.