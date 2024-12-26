Эксперт Мусакин: невозвратные тарифы в отелях позволят сэкономить до 20%

В России отели смогут предлагать невозвратные тарифы при бронировании отдыха. Они будут дешевле возвратных на 15-20%, заявил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Это очень невыгодно отелям, потому что при высокой загрузке, если человек объявил, что группа людей забронировала на 15 дней, а потом отказалась, продать это все мы не успеваем. Поэтому мы предлагали следующий вариант: невозвратный тариф, который используется по аналогу с самолетами, поездами и за рубежом», — объяснил Мусакин.

По правилам, средства за отдых компенсируют только в случаях, которые прописаны в Гражданском кодексе. Это болезнь или смерть самого туриста или его родственника, с которым он путешествует. Сейчас в России есть только два вида тарифов — гарантированные и негарантированные, оба варианта предполагают возврат средств.