Эксперт Чепрасов рассказал, что в России вырос спрос на экспедиционные круизы

В России растет популярность экспедиционных туров, среди которых особой востребованностью пользуются поездки к Северному полюсу, в Арктику и Антарктику. Об этом рассказал президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с ИА НСН .

«Мы организуем круизы на Северный полюс, в Арктику и в Антарктику. В этом году сделаем юбилейный, 50-й рейс. Спрос на такие путешествия растет: людям интересен качественно новый отдых и новый опыт», — поделился Чепрасов.

По словам специалиста, круизы становятся для многих воплощением детской мечты, а кто-то воспринимает их как вызов и возможность для личного роста. Были случаи, когда на Северном полюсе даже играли свадьбы, отметил эксперт.