Эксперт Богданов предрек рост спроса туристов на отдых в Дагестане

Дагестан может стать популярным направлением для туристов. Таким прогнозом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель Экспертного Совета Ассоциации Отельеров АМОС, вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов.

Как отметил специалист, отдых на пляжах региона способен порадовать путешественников, однако в настоящее время ощущается нехватка отелей. Несмотря на это, потенциал республики огромен.

По мнению эксперта, Дагестан вполне может заменить другие направления и привлечь отдыхающих своими пляжами и Кавказскими горами. Отдых в горах набирает популярность, и многие впервые пробуют его для себя, получая большое удовольствие, подчеркнул Богданов.