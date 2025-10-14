Эксперт АТОР Мурадян сообщил, что цены на туры в Турцию в новогодние праздники не превысят прошлогодние

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян сообщил «Москве 24» , что цены на туры в Турцию в новогодние праздники не превысят прошлогодние.

По словам представителя АТОР, реальная годовая динамика цен на этом направлении составляет от 5 до 10%. Он отметил, что в текущем сезоне Турция даже подешевела, если сравнивать с ценами прошлого года.

«Что касается стоимости на новогодние праздники, в рублевом выражении они точно не будут выше прошлогодних благодаря укреплению рубля. <…> Курс рубля в районе 83–84 против прошлогодних 90 нивелирует возможные 5% подорожания в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры», — добавил вице-президент АТОР.