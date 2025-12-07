Эксперт АТОР Ломидзе рассказала, что отдых в санаториях набирает популярность среди молодежи

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что молодежь все чаще выбирает санатории для отдыха.

Специалист отметила, что молодежь стремится к размеренному отдыху с различными вариантами детокса.

«Внезапно между словом "санаторий" и словом "спа" появился такой бликующий, мерцающий, периодически гаснущий, но знак равенства. Потому что санаторий — это про здоровье, это про красоту, это про размеренный отдых, это про все варианты детокса», — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что популярным направлением для отдыха являются санатории в Ставропольском крае и на Кавказских Минеральных Водах. Однако из-за высокого спроса в предыдущие годы возможно появление более экономичных вариантов отдыха в будущем, написал RT.