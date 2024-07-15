Директор АТОР Ломидзе: турпоток в Краснодарский край вырос на 10%

Большинство россиян для летнего отпуска выбирают Черноморское побережье. Так, турпоток в Краснодарский край вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сайту aif.ru

По словам эксперта, особенно вырос спрос на отдых в Анапе. Также популярностью среди туристов пользуются Карелия, Мурманск, Алтай, курорты Северного Кавказа, сообщила «Национальная служба новостей».

Ломидзе отметила, что только на один Краснодарский край приходится больше 17 миллионов поездок в год из 80 миллионов, совершенных по всей стране.

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