Директор АТОР Ломидзе: турпоток в Краснодарский край вырос на 10%

Большинство россиян для летнего отпуска выбирают Черноморское побережье. Так, турпоток в Краснодарский край вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сайту aif.ru
По словам эксперта, особенно вырос спрос на отдых в Анапе. Также популярностью среди туристов пользуются Карелия, Мурманск, Алтай, курорты Северного Кавказа, сообщила «Национальная служба новостей».
Ломидзе отметила, что только на один Краснодарский край приходится больше 17 миллионов поездок в год из 80 миллионов, совершенных по всей стране.